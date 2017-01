Denis Coderre hué par la foule au Centre Bell

À moins d’un an des élections municipales, la popularité du maire de Montréal est-elle en train de s’effriter? Denis Coderre a été hué par la foule lundi soir en remettant un prix sur la glace du Centre Bell.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, M. Coderre semble contrarié et surpris.

«Je ne crois pas que ça reflète une baisse de popularité auprès de l’électorat montréalais. Je pense que c’est plus un acte de ressentiment et de frustration de la part de citoyens de la grande région métropolitaine contre l’omniprésence de Montréal dans les médias et la vie publique», dit la professeure.