Ducharme rabaisse les Suédois

Plutôt calme et respectueux depuis le début de la compétition, Dominique Ducharme a lancé sa première flèche empoisonnée sur la scène internationale, mardi.

À la veille du choc entre les deux puissances offensives du tournoi, l’entraîneur-chef canadien y est allé d’une déclaration étonnante.

«La Suède a une bonne équipe, mais ça doit faire 10 ans qu’elle montre une fiche parfaite en ronde préliminaire et qu’elle perd quand ça devient plus difficile. On verra bien comment ça va virer pour eux.»

Pour votre gouverne, une recherche dans les annales du Championnat du monde démontre que Ducharme a fait ses devoirs. La Triple Couronne domine effectivement en phase préliminaire depuis le tournoi 2008. En 2007, elle avait perdu deux de ses quatre matchs avant d’échapper le bronze aux mains des Américains.

Bien que les Scandinaves aient remporté les deux derniers affrontements contre l’unifolié, il y a belle lurette qu’ils ne se sont pas imposés au moment opportun en ronde éliminatoire. Le Canada s’était couvert d’or sous leurs yeux en finale des championnats 2008 et 2009.

Depuis 2007, ils ont perdu 13 matchs cruciaux et ils ont été évincés du podium lors des deux dernières éditions. Voilà ce que Ducharme avait identifié.

«Il y a de bonnes années et il y en a de moins bonnes, a répliqué l’entraîneur-chef suédois, Tomas Monten, avec un petit sourire en coin en apprenant la déclaration de son homologue. Nous avons une bonne équipe cette année. Du moins, elle est assez décente pour s’être rendue en demi-finale sans défaite.

«Les Canadiens ont beaucoup d’énergie, a ajouté l’instructeur âgé de 39 ans. J’ai hâte de voir comment ils agiront sous pression et qui aura le meilleur.»

«C’est du passé. Nous avons une excellente équipe et nous allons les faire payer avec une sortie tout en puissance», a lâché Alex Nylander, bras croisés devant la presse.

Le Canada négligé

Ce qui est surprenant dans ce duel, c’est que tout indique que le Canada fera figure de négligé.

«On sait que ce sera un match très difficile, a indiqué l’adjoint au capitaine, Thomas Chabot. Il faudra porter une grosse attention à leur attaque. Ils ont de bons défenseurs et apparemment qu’ils ont le meilleur gardien.»

Le Québécois a bien résumé la formation adverse. Les Suédois déploient une puissante force de frappe menée par les Alex Nylander, Joel Eriksson Ek et Rasmus Asplund. Ils présentent une défense étanche et un solide portier qui ont été peu mis à l’épreuve jusqu’à présent.

Ce sera un premier véritable test pour la «Tre Kronor» qui n’a pas eu d’opposition face au Danemark, la Finlande, la République tchèque, la Suisse et la Slovaquie.

«Nous aurons un peu de pression, parce que nous n’avons pas encore perdu, mais ce n’est pas grave. Nous formons un groupe très fort», a signalé Asplund.

Contribution de tous

S’il veut ressortir avec la victoire, le Canada devra se réveiller au bon moment et non après la première période comme ce fut le cas au fil des deux derniers matchs.

Il devra aussi avoir la contribution de tous. Les trios de Dylan Strome et Matt Barzal tournent au ralenti. Celui de Nicolas Roy garde sa vitesse de croisière, mais le nouveau membre, Pierre-Luc Dubois, n’a toujours pas trouvé le fond du filet.

«Ça va venir. J’ai passé proche quelques fois. Je vais dans la bonne direction. Si ça ne veut pas rentrer, je vais continuer à passer la rondelle», a expliqué l’espoir des Blue Jackets de Columbus.

Questionné sur la production de son ailier, Ducharme a dit ne pas s’inquiéter. Il a tout de suite rappelé la contribution de trois points de Sidney Crosby dans le tournoi des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

►L’identité du gardien partant sera dévoilée en matinée. Carter Hart et Connor Ingram sont classés aux 10e et 14e rangs des gardiens du tournoi.

Les duels au fil du temps

Fiche du Canada contre la Suède depuis 1977

20 victoires, 9 défaites, 1 nulle

En phase préliminaire

31 décembre 2015

Victoire Suède 5-2

31 décembre 2010

Victoire Suède 6-5 (tirs de barrage)

29 décembre 2007

Victoire Suède 4-3

26 décembre 2006

Victoire Canada 2-0

En ronde éliminatoire

Finale du 5 janvier 2009

Victoire Canada 5-1

Finale du 5 janvier 2008

Victoire Canada 3-2 (prolongation)

Quarts de finale 1er janvier 2002

Victoire Canada 5-2

Finale du 5 janvier 2001

Victoire Canada 2-1 (prolongation)