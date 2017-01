PICHETTE, Jeannette



Au CHRDL de Joliette, le 16 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Jeannette Pichette, demeurant à St-Jacques, autrefois de St-Esprit et St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Chantal Benoit), Alain (Lucie Constantineau), ses petits-enfants Marie-Maude, Marie-Ann, Jade, Ève, ses frères et belles-soeurs: Guy Pichette (Madeleine Aumont), Jean Pichette (Madeleine Collin), feu Roger Pichette (Odette Roy), autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 7 janvier 2017 de midi à 14h à la:1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES J5M 2V5Les cendres de Mme Pichette seront inhumées au cimetière de St-Lin-Laurentides.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com