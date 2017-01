Frederik Andersen rejoint Carey Price

Le gardien des Maple Leafs de Toronto, Frederik Andersen, connaît une séquence impressionnante et il a pratiquement rejoint Carey Price au 3e rang de notre classement informatisé.

Andersen et Price affichent chacun 10 334 points, mais les micro-décimales avantagent Price qui conserve ainsi son 3e rang, pour l’instant. En accordant huit buts en deux matchs au Lightning et aux Penguins, Price n’a pas connu sa meilleure semaine.

Quant au gardien danois de 37 ans, il a profité de la Classique du Centenaire pour signer une 4e victoire d’affilée au compte de 5 à 4, mais c’est surtout mercredi qu’il a été sublime dans un gain en fusillade de 3 à 2 sur les Panthers. Andersen a essuyé un barrage de 47 tirs et Roberto Luongo n’a pas été épargné à l’autre bout de la patinoire avec 40 tirs.

Andersen a grimpé du 20e au 4e rang en l’espace de trois semaines. Il a une fiche de 6-2-1 à ses neuf derniers départs malgré des rafales de 36 tirs par match en moyenne. Il n’a accordé que 16 buts sur 321 tirs dans cette période pour un taux d’efficacité de 0,950.

Les gagnants de la semaine

Sergei Bobrovsky est le grand gagnant de la semaine avec sa 13e victoire d’affilée (la 15e pour l’équipe). Celle-ci, au compte de 4 à 2, a mis un terme à la séquence de 12 victoires du Wild. Al Montoya, avec un nouveau contrat de deux ans, et John Gibson (Ducks), avec une performance de 51 arrêts dans une victoire de 4 à 3 contre les Flyers, sont parmi nos gagnants de la semaine.

Les perdants de la semaine

Dubnyk occupe toujours le premier rang de notre classement, mais après avoir battu Carey Price, il y a deux semaines, il a perdu son duel symbolique face à son prédateur, Bobrovsky. Sa séquence de victoires s’est arrêtée à 10 et sa séquence historique de matchs de 0,900 a été stoppée à 25. Ouf! Jaroslav Halak (Islanders), déchu, et Matthew Murray (Penguins), blessé, sont les perdants de la semaine.

Citation de la semaine

Mon idole d’enfance, Glenn Hall, était des premières festivités du centenaire de la LNH à Toronto et en une phrase, l’ancien gardien des Red Wings, des Blackhawks et des Blues a cerné la grande différence entre les gardiens modernes et ceux de son époque.

«On ne connaissait rien sur l’équipement dans mon temps, dit-il. On apprenait un peu dans les pratiques, mais à partir de l’âge de 25 ans, les pratiques sont devenues un problème plus qu’un élément de solution.»

Avant le milieu des années 1970, les gardiens tentaient plus de survivre aux entraînements que de s’en servir pour s’améliorer. Hall, qui est le père du style papillon, a fait preuve d’une adaptation darwinienne car il a disputé 502 matchs d’affilée devant le filet des Wings et des Hawks. On dit que les records sont faits pour être battus, mais celui-là est inattaquable.

Sous le radar

Le hockey est un petit monde et on a eu un autre exemple, vendredi soir à San Jose, alors que le gardien recrue de 27 ans des Sharks, Aaron Dell, a réussi son premier jeu blanc (2 à 0) en carrière face à son ancien entraîneur universitaire, Dave Hakstol, des Flyers de Philadelphie.

Haskstol a dirigé Dell pendant trois saisons chez les Fighting Sioux de l’Université North Dakota et ils ont gagné le titre de la WCHA en 2011. Hakstol s’est dit fier de son ancien poulain, malgré la défaite. L’an dernier, les Fighting Sioux sont devenus les Fighting Hawks à la suite d’une longue controverse avec les Amérindiens comme quoi les Sioux ne contestent pas seulement le projet d’oléoduc traversant leurs terres.