Ce roadster de Dubaï est tout simplement splendide

De nos jours, il est plutôt rare qu’une voiture stylisée soit à la fois performante et abordable.

Quelques exceptions font surface de temps à autre, comme la plus récente création de Jannarelly.

Le constructeur automobile basé à Dubaï a profité de l’été dernier pour mettre en marché la Design-1, un véhicule de type Roadster à habitacle ouvert.

Cette voiture, dont l’esthétisme rappelle volontairement celui de certaines convertibles des années 60, fut construite en seulement 30 exemplaires pour le marché nord-américain.

Munie d’un moteur Nissan de six cylindres de 3,5 L et d’une transmission manuelle à six rapports, la Design-1 génère une force de 304 ch, ce qui est relativement puissant pour une voiture qui pèse à peine 1565 lb.

Suivant cette mise en marché qui semble avoir connu du succès, Jannarelly proposera dans les prochains mois à venir une version à toit fermé de la Design-1.

Jannarelly Desing-1 hard top jannarelly

Pour l’instant, bien peu de détails ont été dévoilés par les dirigeants de l’entreprise.

L’on sait cependant que cette édition remodelée profitera d’une nouvelle suspension, d’une retouche esthétique intérieure ainsi que d’une reconfiguration de son châssis afin que celui-ci soit pleinement opérationnel pour les circuits fermés.

Bien qu’il soit plus qu’envisageable que cette nouvelle version de la Design-1 ne conserve pas son prix d’origine de 55 000 dollars américains, il serait surprenant que les prix de vente soient fortement majorés.