La Grande Bellezza

Le saviez-vous?

Il est maintenant interdit de dire d’une femme qu’elle est belle. C’est, paraît-il, sexiste, macho et misogyne.

On ne peut parler que de son intelligence et de ses talents.

JAMAIS de son apparence.

LES NÉO-PURITAINES

Le comédien Steve Martin l’a appris à ses dépens la semaine dernière.

Lorsque sa grande amie Carrie Fisher est décédée, Martin a publié le tweet suivant.

«Quand j’étais jeune, Carrie Fisher était la plus belle créature que j’avais jamais vue. Elle s’est avérée être aussi brillante et pleine d’esprit.» (When I was a young man, Carrie Fisher was the most beautiful creature I had ever seen. She turned out to be witty and bright as well.)

Eh bien, croyez-le ou non, mais suite à ce tweet banal et anodin qui, j’en suis sûr, aurait fait plaisir à Carrie Fisher, Steve Martin est devenu l’ennemi public numéro un des soldats de la rectitude politique.

Une journaliste du New York Magazine lui est même tombé dessus à bras raccourcis, disant que son message était scandaleux, honteux et dépla­cé.

La tempête médiatique a été telle que Martin a décidé de jeter l’éponge et d’effacer son tweet.

Mais le mal était fait.

Les soldats du néo-puritanisme avaient réussi à rouler une autre person­nalité dans la merde.

DÉSEXUALISER L’HUMAIN

Notre époque est complètement siphon­née.

Désolé, les amis, mais au risque de passer pour un vieux mononcle libidineux, si, demain, Le Journal me deman­de d’écrire un texte sur Ima, je vais dire: 1) Que c’est une maudite bonne chanteuse. 2) Que c’est probablement la fille le plus sympathique de tout le showbiz québécois. Et 3) Que c’est un sacré pétard.

Et vous savez quoi? Ima ne se roulera pas en petite boule dans un coin en criant: «Bouhouhou, un journaliste m’a dit que j’étais super belle, bouhouhou, j’aurais tellement préféré qu’il écrive que je ressemble à un coup de poing dans un pâté à la viande, bouhouhou, snif snif.»

Non, mais c’est quoi, ces petits curés?

Ils voudraient qu’on désexualise complètement les relations hommes-femmes.

Désolé, je ne sais pas comment ça fonctionne sur votre planète, chers donneurs de leçon aux lèvres sèches et aux fesses serrées, mais sur Terre, les relations hommes-femmes SONT sexualisées.

Et vous savez quoi? Tant mieux! C’est un des miracles de la vie!

J’avais interviewé la comédienne chinoise Gong Li il y a quelques années. Nous étions cinq journalistes mâles à attendre notre tour pour entrer dans sa chambre d’hôtel afin de lui poser des questions.

Je m’en souviens comme si c’était hier: nous avions tous un sourire grand comme ça dans la face.

Pourquoi? Parce qu’à l’époque, Gong Li était la plus grande comédien­ne de l’histoire du cinéma avec la Suédoise Liv Ullman. Et parce qu’elle était la plus belle femme du monde.

Sa beauté était telle que j’étais complètement tétanisé. J’avais de la difficulté à me concentrer.

Ma femme serait aussi paralysée si elle rencontrait Clive Owen.

Depuis quand est-ce une insulte de rendre hommage à la beauté d’une femme?

UNE MALADIE CHRONIQUE

La rectitude politique est un cancer.

Et j’espère de tout cœur qu’on trouvera un vaccin en 2017, sinon, nous sommes tous foutus.