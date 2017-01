La Suisse est le meilleur endroit pour faire carrière à l'étranger; le Canada au 16e rang

VANCOUVER – La Suisse est la destination toute désignée pour quelqu’un qui souhaite faire carrière à l’étranger, selon une étude internationale dévoilée mardi par la HSBC.

Première pour une deuxième année consécutive dans ce classement, la Suisse détient le titre de meilleure destination pour une carrière à l'étranger et la première au chapitre de la rémunération. Par contre, tous marchés confondus, la Norvège est l’endroit où une personne peut constater une amélioration de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Le Canada n’est pas en reste et parvient à se hisser au 16e rang (sur 45) de ce classement, qui se fonde sur huit critères. La HSBC a retenu les facteurs de la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, l'avancement professionnel, la sécurité d'emploi, la rémunération, les avantages sociaux, l'équilibre travail et vie personnelle, la culture de travail et l'épanouissement au travail.

Le vice-président à la direction de la Banque HSBC estime que le début d’une nouvelle année est propice aux questionnements afin de réfléchir aux prochaines étapes d’une carrière.

«Le sondage démontre clairement que le fait de travailler à l'étranger suscite une multitude d'occasions qui peuvent convenir aussi bien à des priorités personnelles que répondre à différents besoins sur le plan professionnel», a suggéré Larry Tomei, également responsable en chef des services bancaires de détail et gestion de patrimoine, dans un communiqué.

Parmi tous les groupes d'âge, les jeunes sont les plus susceptibles de déménager à l'étranger pour trouver de meilleures occasions d'épanouissement au travail et avoir le sentiment d'être utiles. Pour 37 % des expatriés appartenant à la tranche des 18 à 34 ans, un déménagement à l'étranger est avant tout un choix pour améliorer leurs perspectives d’emploi contre 25 % chez les 35 à 55 ans.

Le sondage auprès d'expatriés 2016 a été effectué en ligne auprès de 26 871 expatriés répartis dans plus de 100 pays, en mars, en avril et en mai 2016, avant que la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne dans le cadre d'un référendum ne soit connue, le 24 juin 2016.

Les meilleurs endroits où mener une carrière à l’étranger

Suisse Allemagne Suède Émirats arabes unis Norvège Singapour Autriche Hong Kong Royaume-Uni Bahreïn

Le Canada arrive au 16e rang de ce palmarès.