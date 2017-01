Le rêve en couleur des sites de rencontre

Comme plusieurs qui vous ont écrit, j’ai vécu de bien mauvaises expériences avec les sites de rencontre. Et ne venez pas me dire que j’ai commis la grossière erreur de me décrire autrement que je ne suis. Sachez que les hommes, même si à la base on n’est pas leur genre, acceptent quand même de vous rencontrer au cas où....

Mais tout ça finit quand même en queue de poisson et c’est pas mal dur à prendre à la longue. En plus du temps, de l’énergie et de l’argent qu’on y met, ça gruge le moral de savoir qu’on n’aura pas de résultat au bout du compte. Ah les maudits hommes!

R.B.

Ça ne vous consolera pas, mais sachez qu’il en est de même des deux côtés du spectre puisque certains hommes ont les mêmes récriminations face aux femmes qui s’inscrivent sur ces sites.