Plus de meurtres liés au crime organisé

Les meurtres liés au crime organisé ont augmenté en 2016 et presque aucun d’entre eux n’a encore été élucidé. Le plus étrange: le cadavre retrouvé dans un baril de béton dans les Laurentides.

Commis il y a plus de 30 ans, cet homicide a été comptabilisé cette année, lors de la découverte du corps en mai, à Gore.

En 2016, Le Journal a dénombré huit meurtres liés à la mafia et six impliquant les motards et leurs relations.