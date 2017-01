Que porterez-vous en 2017?

À tout hasard, on dirait presque un hommage aux icônes des années 1980 disparues l’an dernier, telles que David Bowie, Prince et, tout récemment, George Michael. On s’inspire de leur époque en revisitant la silhouette avec la carrure des épaules, la ceinture qui affine la taille, sans oublier les paillettes, les tissus satinés et lamés qui brillent sous les lumières du disco.