Que vais-je surveiller en 2017?

Il y aura évidemment des imprévus, mais plusieurs questions chaudes se profilent déjà. Commençons par la scène internationale.

Donald Trump est devenu président des États-Unis en improvisant chaque jour des positions qui changeaient ensuite selon le vent.

Des millions de personnes ont choisi de s’en foutre­­. Maintenant, il faut vivre avec le résultat.

Nous sommes confrontés à un para­doxe fascinant. Nous voudrions que les hommes politi­ques nous disent ce qu’ils pensent vraiment­­, non?

Trump, lui, a fait des promesses tellement­­ absurdes qu’il nous faut espérer­­ qu’il ne croyait pas à tout ce qu’il disait.

Monde

Sur le front diplomatique, ce néophyte­­ absolu apprendra-t-il à écouter ceux qui connaissent vraiment­­ ces questions?

Cela semble mal parti, notamment parce que ceux qui le conseillent sur ces questions n’ont pas des feuilles de route particulièrement impressionnantes.

Faudra-t-il plusieurs calamités pour qu’il comprenne que le monde est com­me­­­­ il est et non comme lui le désire?

Sur le front économique, Trump semble penser que les gains d’un pays sont forcément les pertes d’un autre, d’où son protectionnisme borné. Or, le commerce, s’il est équitable, profite à tous.

En Europe, des élections auront lieu dans divers pays. La vague populiste va-t-elle continuer à déferler?

Probablement, et les partis traditionnels n’ont qu’eux-mêmes à blâmer. En France, Marine Le Pen semble assurée de se retrouver parmi les deux derniers candidats en lice.

Au Moyen-Orient, le groupe État islam­ique aura perdu les dernières poches de territoire qu’il contrôle.

Fin du problème? Au contraire, une partie de ses combattants, aguerris et enragés, se fondra dans nos sociétés et voudra semer la terreur pour aller au Paradis.

Nous sommes en guerre, c’est aussi simple que cela.

Ici

Sur la scène locale, Philippe Couillard­­ a toutes les peines du monde à donner des allures de fraîcheur à un gouvernement qui, pour l’essentiel, est là depuis 2003.

Le retour de Pierre Moreau, destiné à un portefeuille de premier plan, exigera qu’au moins un ministère majeur change de titulaire. On songe automatiquement à Stéphanie Vallée.

Or, aujourd’hui, on ne peut plus trop s’éloigner de la parité hommes-femmes.

Est-ce que ce sera une protection suffisante contre l’évidence massive de sa sous-qualification pour la Justice­­? Espérons que non.

Le PQ, lui, doit répondre à une question simple à formuler, mais à laquelle il est difficile de répondre: comment se démarquer de la CAQ afin de s’imposer comme LA solution de rechange­­ au PLQ s’il ne peut miser sur la souveraineté?

Réponse: critiquer le régime fédéral et pas seulement le gouvernement Couillard, et proposer des mesures de protection de l’identité québécoise qui montreront à quel point le carcan de la Charte canadienne des droits limite la liberté politique du Québec.

Et la CAQ, qui se prend un jour pour Margaret Thatcher et le lendemain pour Manon Massé, finira-t-elle par régler son problème psychiatrique de multiplication de ses personnalités?

On ne s’ennuiera pas!