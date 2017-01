Quel accueil réservera-t-on à Subban le 2 mars?

Shea Weber a eu droit à un accueil royal à son retour à Nashville. Il a beau être de glace, il a dû fondre un brin pendant que la foule l’ovationnait à tout rompre.

Les partisans des Predators n’ont pas oublié ce que le solide défenseur a fait pour cette concession et ils l’ont remercié de belle façon. L’hommage vidéo était touchant et les spectateurs se sont ensuite mis à scander le nom de Weber. On ne voit pas cela souvent.

D’ailleurs, je me demande comment P.K. Subban s’est senti en assistant à la scène. Il a sûrement dû s’interroger à savoir comment les partisans du Canadien l’accueilleront le 2 mars lorsque les Predators s’amèneront au Centre Bell.

En espérant que sa blessure au dos sera alors guérie, le spectaculaire défenseur aimerait sûrement recevoir la moitié des applaudissements réservés à Weber.

La carrière de ces deux athlètes aux antipodes sur le plan de la personnalité ne peut se comparer. Ils n’ont pas le même âge et le même bagage d’expérience. Weber est un leader né. Sa réputation est faite depuis longtemps.

Subban a encore des choses à prouver mais il a réalisé de belles choses durant ses années à Montréal. Il ne faudrait pas l’oublier. Il mériterait bien une belle petite ovation, n’est-ce pas, le soir du 2 mars?

Weber vaut son pesant d’or au sein de la brigade défensive du Canadien et il l’a démontré une fois de plus dans cette victoire de 2 à 1 contre son ancienne équipe, en nivelant la marque en troisième période sur une passe d’Alexander Radulov.

Ce dernier a eu droit à des huées devant son ancien public mais ça n’a pas dérangé l’attaquant russe, qui a disputé un très fort match. Radulov a aussi préparé de belle façon le but de Max Pacioretty en prolongation. C’est le cas de le dire, ce fut un scénario hollywoodien dans la capitale de la musique country pour le duo Weber-Radulov.

Marc Bergevin nous a annoncé la mise sous contrat pour deux ans du gardien Al Montoya lundi mais c’est surtout la prolongation de l'entente avec Radulov que les amateurs rêvent d’entendre de la bouche du directeur général.

Après avoir connu un court passage à vide en l’absence d’Alex Galchenyuk, voilà que Radulov a retrouvé tous ses moyens. Le Canadien, soit dit en passant, montre une fiche de 6-3-4 depuis qu’il a perdu les services de Galchenyuk. Étonnant, n’est-ce pas?

Les joueurs de Michel Therrien ont fourni tout un effort à Nashville, bombardant Pekka Rinne de 43 lancers. Ils voulaient le gagner, ce match, pour leurs coéquipiers Weber et Radulov. Pacioretty, pour un gars qui s'était fait mal à un pied lors de l'entraînement matinal, a livré une performance inspirée.