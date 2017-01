Rafale de talent

Depuis la période des Fêtes, je suis atteint d’un virus qui s’appelle District 31. En moins d’une semaine, Manon et moi avons regardé 50 épisodes en rafale. Une vraie drogue! À mon goût, les intrigues n’avancent pas assez vite, mais le jeu des acteurs est magnétique. Je suis tombé littéralement en amour avec la lieutenante Nadine Legrand et encore plus un soir où mes lumières se sont allumées.

Au fil des émissions, je regardais cette fille très attrayante tenir son rôle avec un parfait contrôle et je la trouvais attachante. Tout à coup, au générique, je vois son nom: Magalie Lépine-Blondeau. Dans ma petite tête, le lien s’est fait. C’est la fille de Manon Lépine et de Marc Blondeau. Manon, très belle femme aussi, est animatrice et vous l’avez longtemps écoutée aux côtés du Doc Mailloux à CKAC. Marc est le PDG de la Place des Arts. J’ai vu le couple se former fin des années 1970 (ou au début de 1980), quand Marc était à la direction de l’information de CKAC.

Manon est celle qui m’a succédé lorsque j’ai quitté mon poste de repor­ter à la circulation.

GÉNIALE, MAGALIE

Après cette belle époque de la radio, nos chemins se sont séparés. On se revoyait de temps à autre le temps d’un clin d’œil, mais l’autre soir, dans mon salon, après cette constatation, je ne voyais plus Maga­lie du même œil et je la trouvais encore meilleure. Dans ses yeux, je vois ceux de sa mère et sur ses lèvres se dessine souvent le sourire de son père. Elle est tout simplement formidable. Elle ne joue pas le rôle, elle l’invente, nous transportant de moments intenses et autoritaires qu’exige son poste au sein de la police à des scènes de fem­me tendre, coquine et envoûtante.

Bravo à Luc Dionne, qui enveloppe ses émissions d’une ambiance crédible, soutenue et captivante!

MARDIAGE

Ce soir, PK aimerait être assis sur un des sièges situés derrière le banc des joueurs du Canadien. Histoire de les divertir un peu.

OK, Rodger, tu peux sortir de la crèche, le temps des Fêtes est fini.

Ma carte de crédit est tellement épuisée par le temps des Fêtes que mes relevés sont assis.

Entendu au bar: «Je suis au régime. Donne-moi un Petit Marnier.»

Un Américain sur cinq prend son char pour aller sur Facebook.

À DEMAIN