Top 10 des Tesla d’occasion à vendre au Québec

Vous êtes tanné d’encourager sans relâche les pétrolières ? Vous désirez plus d’autonomie et de prestige que ce qu’offrent entre autres la Nissan Leaf et la Mitsubishi i-Miev ? Vous n’êtes pas prêts à attendre que la Model 3 de Tesla soit finalement commercialisée ? Une Telsa Model S d’occasion pourrait alors s’avérer un compromis intéressant. Pour vous, nous avons recensé 10 exemplaires à vendre au Québec.