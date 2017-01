Un festival «complètement chocolat» débarque à Montréal le mois prochain!

C’est du 10 au 12 février qu’aura lieu la 6e édition du festival Je t’aime en Chocolat au Marché Bonsecours.

Les amoureux de chocolats et les curieux pourront se rendre dans le Vieux-Montréal pour y découvrir les meilleurs maîtres chocolatiers, artisans et créateurs du Québec.

Adorablement délicieux! #JTMEC #Montreal Une photo publiée par Je t'aime en chocolat (@jetaimechocolat) le 15 Déc. 2016 à 8h14 PST

Dans une programmation plus riche que les précédentes, les activités proposées sur place incluront des démonstrations de chefs comme Jonathan Garnier dans le cadre de l’Académie du Chocolat. Un défilé de mode présentant des vêtements chocolatés et des ateliers variés feront aussi le bonheur des petits et grands.

À quelques jours de la St-Valentin, l’événement tombe à point! Venez en couple, entre amis ou en famille, c’est ouvert à tous!

La 6ème édition du salon Je t'aime en chocolat sera de retour du 10 au 12 février 2017 au Marché Bonsecours du Vieux Montréal. On a hâte! #JTMEC #Montreal Une photo publiée par Je t'aime en chocolat (@jetaimechocolat) le 11 Déc. 2016 à 18h31 PST

Infos utiles

Où : Marché Bonsecours, Vieux-Montréal (métro Champs-de-Mars)

Quand :

Vendredi 10 février de 12h à 20h

Samedi 11 février de 10h à 18h

Dimanche 12 février de 10h à 18h

Prix : 2$ par personne et 5$ par famille

Site web

Un sac à main qui va bien avec tout 😉 #JTMEC #Montreal #defiledemodechoco #macarons Une photo publiée par Je t'aime en chocolat (@jetaimechocolat) le 29 Déc. 2016 à 13h21 PST

Les démos du #JTMEC incluent toujours des petites dégustations de chocolat. Le salon Je t'aime en chocolat sera de retour du 10 au 12 février 2017 #Montreal Une photo publiée par Je t'aime en chocolat (@jetaimechocolat) le 22 Déc. 2016 à 12h54 PST