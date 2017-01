«Un match émotif» – Michel Therrien

«C’est définitivement un match qui était spécial pour Shea et il ne faut pas oublier non plus Radulov. Il y avait une différente réaction de la foule dans les deux cas, mais c’était un match émotif pour ces gars-là. Ça a démontré tout notre esprit de corps. Nos joueurs étaient prêts pour ce défi-là et notre éthique de travail était encore une fois extraordinaire ce soir (mardi). C’est ce qui nous a permis de remporter ce match», a ­déclaré l’entraîneur-chef.

«C’est un match très solide qu’on a joué sur la route. On a dicté l’allure du match, en partant et jusqu’à la fin. Même si on perdait par un but, il ne fallait pas changer notre plan et continuer à mettre beaucoup de pression sur les Predators. Tous les joueurs étaient conscients du match émotionnel qu’on avait à disputer et on a réagi de la bonne manière en partant.»