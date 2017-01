Une admiration sans borne pour Weber

NASHVILLE | Dans le vestiaire des Predators, même si personne ne dit un mot de travers sur P.K. Subban, il est évident que la présence de Shea Weber plane toujours, même un peu plus de six mois après la fracassante transaction avec le Canadien.

D’une part, la présence physique de Weber semble manquer sur la glace aux Predators, qui accusent sept points de retard par rapport à pareille date l’an passé. C’est sans compter que celui qui était la figure de proue et le leader de l’équipe dans la communauté compte toujours sa légion d’admirateurs.

«Il est le joueur qui a eu le plus d’impact dans l’histoire de cette franchise. Il est une bonne personne et un grand leader qui ne sera pas oublié ici de sitôt», a affirmé sans détour celui qui a pris le relais comme capitaine de l’équipe, Mike Fisher, après l’entraînement optionnel des siens en matinée.

Fisher n’est pas du genre à parler à travers son chapeau de cowboy, lui qui évolue pour les Predators depuis 2011. D’ailleurs, il comprenait aisément les émotions habitant son ancien coéquipier, puisqu’il a lui-même fait le saut à Nashville après avoir porté les couleurs des Sénateurs de 1999 à 2011.

«C’est toujours étrange, ce que tu peux ressentir. Je l’ai vécu quand je suis retourné à Ottawa et tu te sens tout à l’envers. Je suis sûr que c’est comme ça que Shea se sent», a confié Fisher.

Bons mots pour Subban

S’il ne cache pas que le départ de Weber a créé un vide difficile à combler, le nouveau capitaine a tout de même lancé des fleurs à Subban au passage.

«Il s’agit de gros souliers à chausser. Shea a accompli beaucoup pour cette équipe, autant sur la glace que dans la communauté. J’ai adoré jouer avec lui et on ressent son absence, mais on a d’autres joueurs ici qui amènent du leadership. P.K. fait aussi du bon boulot en amenant son énergie et son enthousiasme», a-t-il dit.

Pour sa part, le vétéran Mike Ribeiro, qui dispute sa troisième saison dans la capitale du country, préfère ne pas se prêter au jeu des comparaisons entre les deux défenseurs.

«Ce sont deux personnes très différentes, donc c’est sûr que les choses se passent différemment. P.K. amène du leadership d’une autre manière et sa façon de jouer sur la patinoire n’est pas la même. On ne peut pas tellement comparer des personnes aussi différentes», a-t-il opiné, en assurant timidement que la personnalité exubérante de Subban n’a pas froissé les troupes.

«On n’en parle pas plus que ça. Il est une partie de l’équipe et c’est tout. Ça ne sert à rien d’essayer de chercher des choses. On reste positif et on respecte sa façon d’être.»