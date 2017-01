[VIDÉO] Voici les exclusivités sur PlayStation 4 en 2017

Une belle année s’annonce pour les joueurs PlayStation 4, avec plusieurs exclusivités réservées pour la console de Sony.

Sony a compilé dans une vidéo tous les titres qui sortiront sur ses consoles en 2017 en exclusivité. Parmi les jeux, on retrouve de gros joueurs comme Uncharted et Horizon Zero Dawn, sans oublier les plus petits titres comme Starblood Arena.

Quels jeux avez-vous hâte de tester en 2017?