LÉTOURNEAU, Lucille



À Montréal, le 2 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Lucille Létourneau, épouse de feu Paul-Émilien Bernier et feu Roger Marcoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Conrad (Évangéline), Jean-Paul (Ginette) et Cécile (Luc), ses frères et soeurs: Hilaire (Hélène), Jules, Léonard, Thérèse (André), Carmen (Candide), Yvette (Georges), Roger (Agathe), Kurt (Rachel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 6 janvier 2017 de 13h à 18h suivi d’une cérémonie commémorative au salon même.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.