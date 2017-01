LAMOTHE, Annette (née Auger)



Le 31 décembre 2016, à l'âge de 91 ans est décédée Annette Auger, épouse de feu Jean-Guy Lamothe.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Johanne) et Lyne (François), ses 2 petites-filles Laura-Claude et Virginie, sa soeur Thérèse (feu Roger) et son frère Raymond (Josée), neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, St-François D'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal,le vendredi 6 janvier de 18h à 20h et le samedi 7 janvier dès 9h30, suivies d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.