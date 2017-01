10 choses à savoir sur la Faraday FF 91

Vous ne connaissez pas encore la marque Faraday Future? C’est sur le point de changer.

Hier soir, le jeune constructeur américain de véhicules électriques a profité de l’ouverture du Consumer Electronics Show, à Las Vegas, pour dévoiler son tout premier véhicule de production.

Voici donc 10 choses à savoir sur ce nouveau modèle complètement déjanté.

C’est la voiture électrique la plus rapide au monde

Grâce à une batterie à densité de stockage de 130 kWh, la FF 91 peut passer de 0 à 97 km/h en 2,39 secondes. C’est plus rapide que n’importe quelle Ferrari, Lamborghini ou Tesla jamais construite.

FF 91 - plateforme électrique Faraday Future

Elle produit 1050 chevaux

Les chiffres annoncés par Faraday Future sont tout simplement indécents. Le constructeur annonce une puissance de 1050 chevaux et un couple de 1327 livres-pied de couple.

Son style fait beaucoup jaser

Dans le développement du design, tout a été pensé pour atteindre un aérodynamisme exemplaire. C’est bien, mais disons que le style de la FF 91 est loin d’être sexy. Quand on pense à une voiture de plus de 1000 chevaux, on s’attend à voir des lignes plus sportives, plus épurées.

FF 91 Faraday Future

Elle a quatre roues motrices

La FF 91 n’a pas seulement le look d’un VUS. Elle propose aussi un rouage à quatre roues motrices avec un couple vectoriel aux roues arrière.

Son autonomie est impressionnante

Toujours selon les informations communiquées par Faraday Future, la FF 91 pourrait parcourir jusqu’à 608 kilomètres en une seule recharge selon les standards de l’EPA.

Elle n’a pas de rétroviseurs

Les rétroviseurs de la FF 91 sont remplacés par des caméras. À l’intérieur, les images captées sont reproduites sur un écran. Cela permet d’améliorer l’aérodynamisme du véhicule tout en éliminant les fameux angles morts.

FF 91 Faraday Future

Elle peut se conduire toute seule

Foi de Faraday Future, la FF 91 peut être réglée en mode autonome. Le véhicule est équipé d’une panoplie de caméras, de radars et de capteurs ultrasons. Le constructeur n’a toutefois pas précisé à quel niveau de conduite autonome nous étions en droit de nous attendre.

Elle peut se stationner toute seule... ou presque

Faraday assure aussi que la FF 91 peut se rendre jusqu’à vous à la seule pression d’un bouton. Et une fois arrivé à destination, vous pouvez simplement sortir du véhicule et lui commander d’aller se stationner lui-même.

Durant la présentation, les gens de chez Faraday ont d’ailleurs voulu en faire la démonstration. Loi de Murphy oblige, le véhicule a refusé d’obéir. Oups!

FF 91 Faraday Future

Son prix demeure inconnu

Faraday a donné bien des détails sur sa voiture hier, mais une information cruciale demeure manquante. On ne sait toujours pas combien elle coûte! Avec toutes les innovations qu’elle propose, on peut s’imaginer qu’elle n’est pas pour toutes les bourses...

Elle ne sera produite qu’à 300 exemplaires

C’est la première voiture de production de Faraday Future, mais il s’agit tout de même d’une production très limitée. Seulement 300 unités seront construites, selon les plans annoncés hier.

Elon Musk peut dormir tranquille...