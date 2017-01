PAQUETTE RAYMOND, Simone



Au C.I.S.S.S. des Laurentides, à Lachute, est décédée le 30 décembre 2016, Mme Simone Paquette, épouse de feu Paul Raymond.Prédécédée par son frère Claude (Gilberte), ainsi que par sa soeur Denise (Noël), elle laisse dans le deuil ses deux fils Robert et Réjean (June), sa petite-fille Lyne, ses soeurs Mariette, Fleurette et Francine (Roger), son frère Claude-André (Déliane), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une célébration funéraire aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 14h30 au:395 RUE GRÂCELACHUTE (QUÉBEC)J8H 4L8Ouverture du Salon samedi à compter de 13h