ROY, Suzanne



Le 24 décembre 2016, à l'âge de 57 ans, est décédée Suzanne Roy, épouse de Daniel Chartier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Dany (Katherine) et Sonia (Patrick), ses petits-enfants Alec, Mégane et Loïc, son frère André (Kathleen) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 janvier dès 18h au:425, CH. ST-JEANLA PRAIRIE QC J5T 2K8www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 19h15 au salon.