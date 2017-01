BRABANT, Jean



À l'hôpital Cité de la Santé, le 20 décembre, à l'âge de 94 ans, est décédé Jean Brabant, époux de feu Jeannine Cyr et père de feu Pierre.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Ginette Provencher), Carole (Jacques Bourdon) et Jean (Andrée Sirois), son petit-fils Jean-Philippe, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 8 janvier de 13h à 17h, une célébration commémorative suivra à 16h30.