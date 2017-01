BRABANT née VALIQUETTE

Raymonde



À Repentigny, subitement, le 29 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Raymonde Valiquette, épouse de monsieur Gérald Brabant.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Céline), Pierre (Hélène), Claude (Julie), ses petits-enfants: Toni, Emile, Alex, Guillaume, Charlotte et Eliot, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Denise ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h, au:Une célébration aura lieu en son honneur ce même vendredi à 20h en la chapelle du complexe.