PAQUIN, Cécile



À Saint-Jérôme, le jeudi 22 décembre 2016, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Cécile Paquin, conjointe de feu Monsieur Roméo Cyr.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Danielle (André) et Francine (Camille), ses petits-enfants Ariane, Malorie, ses frères et soeurs, Huguette, Jeanine, Marielle, Gisèle, Jules, André, feu Normand, Robert, Michel et Diane ainsi que leurs conjoints et conjointes, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 6 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la salle paroissiale de l'église Sainte-Scholastique de Mirabel, 145 rue Saint-Vincent, Mirabel, Qc, J7N 2Y1, ainsi que le samedi 7 janvier 2017 à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h à l'église de Sainte-Scholastique de Mirabel.COMPLEXE DE ST-JÉRÔME