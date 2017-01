LEROUX, Denis



À Mercier, le 26 décembre 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Denis Leroux, conjoint de Mme Murielle Pépin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants François (Marie-Josée), Sylvain et Anne-Josée, leur mère Gizanne Sareault, son frère Pierre (Jeanne-Mance), sa soeur Claudine, les enfants de sa conjointe, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le vendredi 6 janvier de 15h30 à 19h au:MICHEL TÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERCeux qui le désire peuvent offrir un don à la Fondation du Centre Hospitalier Anna-Laberge.