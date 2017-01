DUGAS, Denise (née Paiement)



À Pointe-Claire, le 3 janvier 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Denise Paiement Dugas, épouse de feu Roland Dugas.Elle laisse dans le deuil son fils Michel Dugas (Maryse Lacombe), son beau-fils Pierre Pilon (feu Carole Dugas), ses petits-enfants Simon (Michelle), Ann-Julie, Dany (Patricia) et Marie-Pier (Samuel), sa belle-soeur Louise, ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées à sa paroisse St-Raphaël-Archange, 495, rue Cherrier, Ile-Bizard, le samedi 7 janvier à 11h. Condoléances à l'église de 10h à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île (www.wipcr.ca) seraient appréciés.CONFIÉS À VOLUNTAS(WWW.VOLUNTAS.CA).