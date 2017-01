POIRIER, Gérard



À Montréal, le 24 décembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gérard Poirier, époux de Mme Annette Brisson Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Robert), Guy (Francine), Anne (Claude), Josée (André) et Nathalie (Richard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 janvier 2017 de 12h à 19h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 19h en la chapelle de la résidence.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.