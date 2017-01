MOQUIN, Gérard



À Laval, le 24 décembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédé Gérard Moquin, époux de Jeannette Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Serge Thivierge), Johanne (Michel Gauthier), Sylvie (Michel Lamy), François (Isabelle Beaudoin), Georges, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Louis, sa soeur Marielle, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:LONGUEUIL, Qc, J4J 2H5le samedi 7 janvier 2016 de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les funérailles auront lieu en la chapelle du complexe funéraire à 16h.