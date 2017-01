BRUNET, Yvette (née Martin)



Au centre hospitalier de Verdun, le 24 décembre 2016, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée Madame Yvette Martin, veuve de feu Jean-Guy Brunet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Pierre), Claude (Dolorès) et Denis, ses petits-enfants Richard (Annie), Anick (Stéphane), Jonathan (Marie-Laurence), ses arrière-petits-enfants Jeannie et Thomas, sa soeur Solange (Lucien), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 de 10h à 12h et de 13h à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.