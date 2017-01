LAFRENIÈRE, Madeleine

(née Groulx)



À la Maison Adhémar-Dion, le 31 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée Madeleine Groulx, épouse de Bertrand Lafrenière.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Richard (Manon), ses petits-enfants Ryan et Alicia, ses soeurs Louise (André), Diane (Luc) et Lorraine (Jean-Guy), sa filleule Nancy, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 janvier de 19h à 22h au:www.guilbault.infoet le samedi 7 janvier. Ouverture du salon à 9h. Les funérailles seront célébrées à 10h en l'église de l'Assomption.Vos marques de condoléances peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.