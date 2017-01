BÉDARD, Claude Ing.



Le 19 décembre 2016, est décédé M. Claude Bédard, époux de Mme Nicole Rivet, fils de feu Camille Bédard et feu Exilda Savage et frère de feu Françoise Bédard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin, Stéphane (Josée), Marie-Josée (Eric) et Christian (Natalie), ses petits-enfants Elisabeth, Gauthier, Émile, Sasha et Maïté, ses soeurs Reine (Roland), Thérèse et Marguerite, ses beaux-frères Roger (Jacqueline), Normand (Mariette) et Michel (Solange), sa belle-soeur Pierrette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 janvier de 18h à 22h ainsi que le samedi 7 janvier dès 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation de l'Hôpital Charles LeMoyne serait apprécié.