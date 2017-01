BOUCHARD, Olivier



À Crabtree, le 13 décembre 2016, à l'âge de 26 ans, est décédé M. Olivier Bouchard.Il laisse dans le deuil ses parents M. Stéphane Bouchard et Mme Lori Lepage, sa soeur Émily, ses grands-parents paternel M. Jean-Roch Bouchard et Mme Pauline Bouchard, sa grand-mère maternelle Mme Lois Russell, ses oncles, tantes ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une réunion de prières aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 20h au salon. Heures des visites: vendredi de 18h à 21h au:384 DU VILLAGEREPENTIGNY (Secteur Le Gardeur)