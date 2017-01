FRÉCHETTE, Edith

(née Langlais)



À Brossard, le 23 décembre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Edith Langlais, épouse de M. Emmanuel Fréchette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Marc-André Parent), ses petits-enfants Marie-Andrée (feu Richard Beaudoin), Jean-François (Valérie Paquet) et Marie-Josée, ses arrière-petits-enfants Guillaume, Nicolas, Charles, Rosalie, Catherine et Daphnée, son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 janvier de 18h à 21h ainsi que le samedi 7 janvier de 9h à 11h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.