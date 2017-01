GAGNON, Georgette



De Beloeil, le 29 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Georgette Gagnon, épouse de feu Robert Laverdure.Elle laisse dans le deuil son conjoint Rénald Dubé et sa famille, ses enfants Ginette "Geneviève", Pierre (Aline) et Lucie, ses petits- enfants Alexandre (Catherine), Isabelle (Patrick), Angélique (François), Michaël (Andréanne), Eva (Alexandre) et Éliane, ses arrière-petits-enfants Edouard, Noah, Aliyah, Lauranne, Julianne et Chloé, ses soeurs Jeanne D'Arc "Tino" et Pauline, son frère Marcel (Colette), neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 7 janvier 2017, de 10h à 13h30 au:BOUCHERVILLE(Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél: (450) 655-6036 Téléc: (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le samedi 7 janvier 2017 à 14h, en l'église Ste-Famille, 560, boul. Marie- Victorin, Boucherville, et de là au Cimetière de Boucherville.