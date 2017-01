CRÊTE, Anna



À Laval, le dimanche 1 janvier 2017 est décédée, à l'âge de 85 ans, Anna Crête, épouse de feu Marcel Brunet et mère de feu Marc Brunet.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Liliane (feu Marcel Kaye) et Monique (feu Jean Bélair), son beau-frère Gérard Briand, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 8 janvier 2017, de 12h30 à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.