TRUDEL, Éloi



Le 29 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Éloi Trudel, époux de Mme Blanche Durocher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (Gérald), Jean-Paul (Sylvie), André, Alain (Monique) et Gaétan (Claire), ses 9 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, Bertrand et Richard (Réjeanne), sa soeur Hélène (Jean-Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 janvier 2017, à 12h, en l'église Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt (33, avenue Lussier). La famille y recevra les condoléances dès 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient appréciés.maisonfuneraireroussin@videotron.ca