TREMBLAY (née Lalancette)

Jacqueline



À Longueuil, le 31 décembre 2016, est décédée à l’âge de 90 ans, Jacqueline Lalancette, épouse de feu Raymond Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bernard et Raymonde, ses petits-fils Jean-François et Stéphane, ses arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Paul et Maurice, ses soeurs Madeleine et Jeanne, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 7 janvier dès 10h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée au salon même à 16h.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié.