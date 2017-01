BATTISTA, Ines (née Lombardi)



Paisiblement, le 31 décembre 2016, à l'âge de 92 ans est décédée madame Ines Lombardi, épouse de feu Jos Battista (décédé en 2010), à qui elle a été mariée pendant 67 merveilleuses années.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donato (Lynda Marshall), Richard (Andrea Graham) et Anita (Lawrence Pick), ses petits- enfants chéris: Christian (Meredith Shepherd), Alexandra (Nikita Gourski) et Taylor Battista (Lora Castellani); Dean (Sara Duncanson), Alan (Suzanne Daley) et Louise Pick (Dylann Coote), ses arrière-petits-enfants: Augustus Gourski; Julia, Travis et Kathleen Pick ainsi que Leonardo Alice Pick. Ines rejoints ainsi ses parents: feu Pasquale et feu Concetta Lombardi, sa soeur feu Nancy et son beau-frère feu Domenico Petrucci. Ines a grandi dans le cartier Longue-Pointe à Montréal et a étudié à l'école St-Aloysius et au Collège O'Sullivan. Après son mariage en 1943, elle dévoua sa vie à sa famille toujours grandissante.La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Belle Rive pour les soins exemplaires prodigués à leur mère.Un merci spécial à Susana Maya pour son support durant la dernière année.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le vendredi 6 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-D'Anjou, 8200 place de l'Église, Anjou, le samedi 7 janvier 2017 à 9h30, suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Merci de commémorer notre mère de votre façon préférée.