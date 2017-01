DANSEREAU (née Provencher)

Gisèle



À Longueuil, le 28 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle Provencher, épouse de feu Roger Dansereau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Nicole), René, André (Sonia), Manon (Alain), ses petits-enfants Éric, Line, Mathieu, Francis, Mylène, ses arrière-petits-enfants Emma et Cédric, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:LONGUEUIL, Qc, J4J 2H5le samedi 7 janvier 2017 à partir de 9h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.