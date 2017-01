DUMOUCHEL, Jean-Luc



À Châteauguay, le 2 janvier 2017, à l’âge de 60 ans, est décédé M. Jean-Luc Dumouchel, époux de Mme Denise Messmer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Caroline (Eric Martin), Dominique (Danny Vallerand) et Julien, ses quatre petits-enfants Elia, Charlie, Victor et Rose, sa mère Suzanne Martin (feu Jules Dumouchel), son frère François (Jacinthe Lefaibvre), son beau-frère Marc et son fils Anton, sa belle-soeur Linda (Donald) et sa fille Gabrielle, ses filleuls, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 6 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu le samedi 7 janvier à 11h, en l’église St-Joachim (1 boul. D’Youville, Châteauguay, Qc).En sa mémoire, des dons à la Fondation du CHUM (oncologie de l’Hôpital Notre-Dame) ou à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.