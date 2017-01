QUENNEVILLE, Gilberte

(née Samson)



Le mercredi 21 décembre 2016, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gilberte Samson, de Vaudreuil-Dorion, épouse de feu Hervé Quenneville.Elle laisse dans le deuil ses six enfants Marc (Danièle), Gilbert, Hélène (Serge), Brigitte (Serge), Julie (Jean-Guy) et Louis, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 7 janvier 2017, à 10 heures, en l'église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com