LORRAIN ALARIE, Hermeline



À St-Sauveur, le 28 décembre 2016, est décédée à l’âge de 87 ans, Mme Hermeline Lorrain, épouse de feu Gaston Alarie.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Pierre (France), Sylvain (Jacinthe) et Stéphane (Sylvie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que lundi le 9 janvier à compter de 9h au salon de la:400 LABELLE, ST-JÉRÔME450-438-1234Les funérailles seront célébrées lundi à 11h en l’église de St-Janvier.