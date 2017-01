LAURIER, Pierrette



Le 30 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Pierrette Laurier, épouse de feu Gilles Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Monique et Benoit (Annie), ses petits-enfants Stéphanie, Marc-André, Julie et Gabriel, son arrière-petite-fille Charlie, ses frères et sa soeur ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 janvier de 9h à 12h à:BROSSARD, Qc, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié.