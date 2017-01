DAIGLE, Gaétane



À Laval, le 29 décembre s'est éteinte paisiblement Gaétane Paré Daigle, épouse, maman, grand- maman et arrière-petits-enfants aimante et dévouée.Elle laisse derrière elle son époux Jean-Guy Daigle, ses filles Jacinthe et Carole, quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances:le lundi 9 janvier 2017, de 14h à 17h et de 19h à 22h, le mardi 10 janvier 2017, de 9h à 11h.Les funérailles auront lieu à L'Église de la Visitation, 1847 Gouin Est, Montréal, le mardi 10 janvier 2017 à 11h.Des dons en sa mémoire pourront être faits à la Société d'Alzheimer de Laval.