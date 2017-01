LANDRY, Noël



À Laval, le 29 décembre 2016, à l’âge de 95 ans, est décédé M. Noël Landry. Il est allé rejoindre son épouse Marie Paquette.Il laisse dans le deuil son fils Georges, ses filles Ginette, Jocelyne, Danielle, Loraine, conjoint(e)s, ses dix petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que sa seconde épouse, Rita St-Onge, ses neveux et nièces, parents et amis.Une réunion en présence des cendres, aura lieu le vendredi 6 janvier de 17h30 à 21h, suivie d’une liturgie de Parole en la chapelle de la résidence:La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de la Cité-de-la-Santé, spécialement Lise Bélanger.