BOISVERT, Marc-Aurèle



À Laval, le 1er janvier 2017, à l’âge de 66 ans, est décédé Monsieur Marc-Aurèle Boisvert.Il laisse dans le deuil ses enfants Pascal, Roxanne (Robert) et Karine (Olivier), ses petits-enfants Valérie, Marianyck, Xavier, Delphine, Jérémy, William, Charles, Laurence, Charlotte et Maxim, ses frères et ses soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, St-Laurent, Qcdimanche le 8 janvier 2017 de 9h à 18h, suivi d’une cérémonie religieuse en la chapelle du complexe à 18h.Au lieu de fleurs, un don à l’Association Pulmonaire du Québec serait apprécié.