BRIÈRE, Bernard



À Saint-Sauveur, le mardi 27 décembre 2016, est décédé à l'âge de 65 ans, après un long combat contre le cancer, Monsieur Bernard Brière (président de Création Bernard B.), époux de Lise Barrette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nadine (Philippe) et Nathalie (Gaël), ses petits-enfants Camille, Tristan, Félix et Élodie, son frère Robert (Diane), son neveu Jocelyn, sa nièce Julie, beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier:PRÉVOST, J0R 1T0le vendredi 6 janvier 2017 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h30 en la chapelle du complexe.