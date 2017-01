GIROUX, Vianney



À Montréal, le samedi 30 décembre 2016 est décédé Vianney Giroux à Lasalle.Outre son épouse bien aimée Trudy, il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs, ses enfants Nathalie et Réal, ses 5 petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille accueillera les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955 Chemin de la Côte de Liesse à Ville St-Laurent,le samedi 7 janvier 2017 de 11h à 13h, suivi par une liturgie de la Parole dans la chapelle du complexe.